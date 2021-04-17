Escar’da amacımız hiçbir zaman en büyük olmak değildi.

Biz onun yerine en iyi olmayı, müşterilerimize her koşulda en iyi hizmeti sunmayı tercih ettik. Türkiye’nin en fazla sözleşme yenileyen filo kiralama firması olmamızın temelinde işte bu anlayış var.