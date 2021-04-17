Ayrıcalıklı filo kiralama hizmeti ile tanışmak için doğru yerdesiniz.
Deneyimleyebileceğiniz en iyi filo kiralama hizmetini Escar’da bulacağınızı söylesek, fazla mı iddialı konuşmuş oluruz?
Bunu biz söylemiyoruz, uzun süreli iş ortaklarımız böyle ifade ediyorlar. Çünkü yola bizimle çıktıklarında daima mutlu olacaklarını çok iyi biliyorlar.
Daha iyisini aradığınızda karşınızda bizi bulursunuz…
Escar’da amacımız hiçbir zaman en büyük olmak değildi.
Biz onun yerine en iyi olmayı, müşterilerimize her koşulda en iyi hizmeti sunmayı tercih ettik. Türkiye’nin en fazla sözleşme yenileyen filo kiralama firması olmamızın temelinde işte bu anlayış var.
Mutlu müşteriler yaratmak için yola çıktık. Aynı anlayışla devam ediyoruz.
Tam 20 yıldır yan koltuğunuzda Escar ile seyahat etmenin keyfini ve ayrıcalığını sürmenizi sağlıyoruz.
İnsanı temele alan bakış açısıyla, her koşulda size en uygun çözümü üretmek için ihtiyaçlarınızı en iyi şekilde anlamaya ve size en iyi hizmeti sunmaya odaklanıyoruz.
Daha iyisini aradığınızda karşınızda bizi bulursunuz…
Escar’da amacımız hiçbir zaman en büyük olmak değildi.
Biz onun yerine en iyi olmayı, müşterilerimize her koşulda en iyi hizmeti sunmayı tercih ettik. Türkiye’nin en fazla sözleşme yenileyen filo kiralama firması olmamızın temelinde işte bu anlayış var.
Mutlu müşteriler yaratmak için yola çıktık. Aynı anlayışla devam ediyoruz.
Tam 20 yıldır yan koltuğunuzda Escar ile seyahat etmenin keyfini ve ayrıcalığını sürmenizi sağlıyoruz.
İnsanı temele alan bakış açısıyla, her koşulda size en uygun çözümü üretmek için ihtiyaçlarınızı en iyi şekilde anlamaya ve size en iyi hizmeti sunmaya odaklanıyoruz.